Aggressione durante un banchetto elettorale per la senatrice brianzola Lucrezia Ricchiuti

Aggresione durante un banchetto sabato mattina al mercato a Pioltello. Vittime dell'accaduto sono stati la sentarice brianzola Lucrezia Ricchiuti, capolista nel colleggio plurinominale di Liberi e Uguali, e il suo collaboratore Alessandro Lima.

A raccontare che cosa è accaduto è stata la stessa sentarice che si è lasciata andare a uno sfogo sui social dopo l'accaduto per condannare il gesto. "Mentre stavamo facendo uno dei tanti nostri partecipati volantinaggi tra le gente al mercato di Pioltello siamo stati avvicinati da un militante di Casapound che ha cominciato a sostenere che ricostituire il partito fascista non è reato ripetendolo all’infinito. Poi ha cominciato a riprendere con il telefonino un nostro militante per poi colpirlo con un pugno nello sterno. Un fatto vile che denota un clima intollerabile. Il fascismo deve essere fermato ora. Non ci intimidiranno ma una democrazia sana deve espellere questi batteri tossici" ha scritto la sentarice brianzola.

In una nota Liberi e Uguali Sesto San Giovanni ha condannato fermamente l'accaduto. "Questo è uno dei risultati della politica che lascia spazio ai fascisti mentre colpevolizza chi manifesta contro la concessione di spazi pubblici a chi è bandito dalla nostra Costituzione. La nostra solidarietà a Lucrezia e Alessandro. E' necessaria una grande mobilitazione per difendere i principi della Costituzione antifascista e per chiedere al Ministro dell'interno di applicare le leggi esistenti che vietano la ricostituzione del partito fascista. Basta piazze ai fascisti, scioglimento delle organizzazioni fasciste" si legge nella nota.