Controllore picchiato sull'autobus da un passeggero senza biglietto a Monza

Un controllore di 49 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito su un autobus da un passeggero senza biglietto.

L'episodio è avvenuto a Monza, nella mattinata di sabato. In viale Regina Margherita, presso la fermata della linea z221, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina insieme al personale del 118. La vittima, che è stata colpita mentra stava comminando una multa a un passeggero sorpreso a bordo senza titolo di viaggio, poi fuggito via, è stata trasportata da un'ambulanza al Policlinico dove i medici hanno disposto una prognosi di cinque giorni per un trauma cranico e una contusione al braccio.

L'aggressore invece, un 37enne italiano, dovrà rispondere ora di lesioni aggravate.