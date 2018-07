Litigano per un parcheggio all'Eurospin di Seregno: lo prende a pugni in faccia e scappa

Prima la lite, poi le parole grosse infine l'aggressione. Il motivo scatenante? Due auto e un solo parcheggio libero. È successo nel pomeriggio di mercoledì 18 luglio nel posteggio dell'Eurospin di via Nazioni Unite a Seregno, in Brianza.

Tutto è successo intorno alle 16 quando un 50enne stava cercando di parcheggiare l'automobile all'interno del posteggio del supermercato. Quando ha adocchiato uno stallo libero è stato avvicinato da un altro automobilista era deciso a occuparlo lui. È nata una lite durante la quale il secondo pretendente è sceso dal veicolo e gli ha sferrato un pugno in pieno viso, per poi allontanarsi facendo perdere le sue tracce.

Il 50enne, invece, ha chiamato i soccorritori che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice verde. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno, ma per il momento l'aggressore non è stato rintracciato.