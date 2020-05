Lite tra automobilisti degenera, agenti aggrediti all'incrocio: quattro denunce

Una banale lite tra automobilisti. Forse una precedenza mancata, sicuramente qualche parola di troppo. L'arrivo della polizia locale che tenta di placare gli animi e poi l'aggressione con quattro persone che si sono scagliate contro gli agenti, rimediando una denuncia.

E' successo nella tarda mattinata di giovedì 21 maggio a Monza, all'incrocio tra via Bocaccio e viale Regina Margherita. Intorno alle 13.20 una pattuglia della polizia locale che passava vicino alla Villa Reale per un controllo stradale ha notato che tra alcuni automobilisti era in corso una lite e ha accostato. Il tentativo di sedare l'alterco però è degenerato in una aggressione vera e propria ai danni del personale in divisa da parte di quattro uomini, tutti a bordo della stessa autovettura.

Sul posto in ausilio al persone del comando di via Marsala sono arrivate anche le volanti della Questura che hanno identificato i quattro. Tutti sono stati denunciati.