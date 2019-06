Aggredisce e minaccia il sindaco di Limbiate, 40enne fermato dalla polizia locale

Era già noto alle forze dell’ordine per aver minacciato e aggredito un dipendente comunale. La settimana scorsa ha aggredito anche il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo. L'uomo, un senzatetto 40enne di origini sudamericane, ha aspettato il primo cittadino all’uscita del parcheggio semiinterrato e lo ha aggredito con parole animose, accusandolo di non aver preso in considerazione le sue richieste. Romeo è stato costretto a chiedere aiuto agli agenti della polizia locale.

L'aggressore è stato raggiunto dalla Locale hanno posto in stato di fermo il 40enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva già inviato al sindaco una serie di lettere minatorie. Martedì e mercoledì scorso si era reso anche responsabile di alcuni atti vandalici contro il bar di piazza Cinque Giornate, che si trova all’ingresso del municipio limbiatese