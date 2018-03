Senzatetto aggredito da ragazzini in stazione e colto da malore: 72enne in ospedale

Hanno avuto una discussione in stazione, ad Arcore, con un clochard e lo hanno aggredito. Poi sono scappati via, lasciandolo a terra, in preda a un malore.

E' successo nel pomeriggio di mercoledì nella stazione della cittadina brianzola dove un 72enne italiano, cardiopatico, è stato colpito da un malore in seguito a un'aggressione. Sul posto si sono immeditamanete precipitate due ambulanze in codice rosso insieme ai carabinieri e alla polizia locale.

L'uomo è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Paderno Dugnano dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in osservazione. Al momento sono in corso le indagini dei militari della compagnia di Monza per ricostruire quanto accaduto e rintracciare i responsabili anche attraverso l'analisi delle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza della stazione ferroviaria.