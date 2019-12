Agrate Brianza, nasconde un fucile e 70 munizioni in casa: arrestato all'alba dai carabinieri

Aveva nascosto in casa dettata cartucce e un fucile e per lui sono scattate le manette. È successo ad Agrate Brianza nella giornata di sabato 14 dicembre, nei guai un uomo di 46 anni, come reso noto dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

I militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione alle 6 del mattino e perquisendo l'abitazione hanno trovato un fucile sovrapposto Beretta calibro 12 con con le matricole abrase, oltre a 70 cartucce .

Il 46enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizione; nella giornata di sabato è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Monza e per lui sono scattati gli arresti domiciliari.