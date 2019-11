Minaccia donna per rapinarla e devasta a colpi di mazza la sua auto: arrestato

Attimi di follia venerdì pomeriggio in strada ad Agrate Brianza. Un cittadino nigeriano di 24 anni ha impugnato un tondino di metallo della lunghezza di circa un metro e minacciato una donna, sua connazionale, per rubarle il portafogli. Per convincere la vittima a consegnargli il denaro l'uomo ha iniziato a prendere a colpi di "mazza" la vettura della donna, devastandola.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Agrate Brianza con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Vimercate: è stata necessaria l'azione di quattro militari per riuscire a bloccare e a far desistere il 24enne che è stato arrestato e ora si trova in carcere con le accuse di tentata rapina aggravata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.