Il maltempo danneggia gli alberi ai Boschetti, al via gli interventi per la messa in sicurezza

Rami spezzati e parti pericolanti. Il maltempo a Monza ha danneggiato diverse piante su tutto il territorio comunale e soprattutto nell'area dei Boschetti Reali.

Dal comune hanno fatto sapere che sono iniziati mercoledì gli interventi di messa in sicurezza. "L'area, molto vasta di circa 40.000 mq, presenta situazioni di potenziale pericolo per la presenza di rami secchi e spezzati. Sono stati affissi appositi cartelli di segnalazione di non sostare o soffermarsi sotto gli alberi, per evitare potenziali situazioni di rischio per la propria incolumità".