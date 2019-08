Grosso albero pericolante in via Milazzo a Monza, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco sabato a Monza in via Milazzo. I pompieri sono stati al lavoro nel tratto per mettere in sicurezza l'area dove era stata segnalata la presenza di un albero con un grosso ramo pericolante probabilmente a causa del forte temporale abbattutosi sulla città venerdì pomeriggio.

La pianta, che si trova all'interno dell'area cani recintata, con i rami raggiungeva anche la sede stradale, rappresentando un potenziale pericolo per pedoni e automobilisti in transito. In via Milazzo sono stati al lavoro i vigili del fuoco da Lissone e da Monza, impegnati anche con l'autoscala.

Questo non è stato l'unico intervento reso necessario dopo l'ondata di maltempo del 2 agosto. Diversi alberi sono caduti in via Marsala, in viale Regina Margherita, via De Amicis e via Debussy. Rami e piante in alcuni casi sono precipitati anche su auto in sosta, danneggiandole. Venerdì pomeriggio gli agenti della polizia locale, intervenuti per la messa in sicurezza dell'area insieme alla protezione civile, hanno dovuto anche chiudere la strada in via Colombo.