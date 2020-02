Oltre duecento alberi in arrivo lungo viale delle Industrie: ecco il nuovo "boulevard verde" a Monza

Un boulevard verde come porta di ingresso in città e duecento “soldati” armati foglie per un’aria più pulita. Lungo viale delle Industrie sorgeranno 227 alberi che trasformeranno il volto di una delle arterie più trafficate del capoluogo brianzolo.

Le piante verranno messe a dimora a partire da lunedì 3 febbraio lungo un tratto di circa 700 metri tra via Salvadori e via San Damiano. Le quarce piramidali verranno posizionate lungo il corsello centrale di viale delle Industrie dall’AC Monza per un intervento di compensazione ambientale in seguito ai lavori al Centro sportivo Monzello.

“Con questo intervento – spiega l’Assessore alle Politiche del Territorio e all’Ambiente Martina Sassoli – diamo il via all’ambizioso progetto di migliorare la qualità estetica ed ambientale di viale delle Industrie, che, oltre ad essere un asse particolarmente significativo dal punto di vista viabilistico, è anche uno degli accessi principali alla città di Monza. L’obiettivo, dunque, è dare vita a un imponente piano di piantumazione che consenta di realizzare un vero e proprio boulevard “verde”, in grado di assorbire parzialmente anche il PM10”.

“Nel complesso sono oltre 4.200 i nuovi alberi che entro la prossima primavera saranno piantati a Monza. Aceri, carpini, magnolie, ciliegi, querce, tigli: per la prima volta le piante in città supereranno la quota di ventimila esemplari, ampiamente oltre la soglia di un albero per ogni bambino nato.

“Gli alberi sono i “soldati” dell’ambiente, spiega l’Assessore. La capacità di coniugare sviluppo edilizio e tutela del territorio in chiave innovativa è la scommessa da vincere per le città più moderne e capaci di guardare al futuro. Noi pensiamo a una Monza avanzata, in cui anche la crescita urbanistica e imprenditoriale sia in linea con i principi di rispetto dell’ambiente. Questo è lo scenario e questa è la nostra sfida: la sostenibilità ambientale”.