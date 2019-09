Ramo precipita su tre auto in sosta a Lissone, soccorsi in via Degli Aceri

Tre auto danneggiate e un grosso ramo caduto. Questo il bilancio, per fortuna senza feriti, di quanto successo a Lissone nel primo pomeriggio di lunedì 2 settembre. In via Degli Aceri un grosso ramo si è staccato dalla pianta ed è precipitato a terra, piombando sue alcuni veicoli in sosta.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con due squadre insieme agli agenti della polizia locale. In corso la conta dei danni che ha provocato danni unicamente alle vetture, fortunatamente senza coinvolgere nessun pedone.