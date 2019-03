Albero cade su un'auto a Monza, paura per un uomo in via Vivaldi

Attimi di paura lunedì sera a Monza in via Vivaldi. Un albero è crollato sulla strada a causa del forte vento e si è abbattuto su un'auto in transito con al volante un uomo.

La vettura è rimasta schiacciata sotto il peso del grosso pino. Un ramo ha colpito il parabrezza, mandandolo in frantumi e sfiorando di pochi centimetri il conducente che è miracolosamente rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato l'uomo a uscire dall'abitacolo, i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale di Monza.

VIDEO | Albero cade su auto

Decine di chiamate per interventi

Questo non è stato l'unico intervento legato al forte vento di lunedì sera. La polizia locale di Monza, la protezione civile e i pompieri sono stati impegnati fino a notte fonda. In totale otto alberi si sono abbattuti sulle strade, bloccando la circolazione e provocando danni. Oltre all'episodio di via Vivaldi, un grosso albero è caduto anche in viale Brianza, danneggiando la cancellata del parco di Monza.

Un'altra pianta è crollata anche in via Sgambati. Gli agenti della polizia locale poi sono stati impegnati, con sette pattuglie richiamate in servizio per fronteggiare l'emergenza, anche per interventi legati al forte vento per materiali caduti da cantieri, terrazze e cartelli stradali abbattuti. Sul campo anche il comandante della polizia locale Pietro Curcio, che ha personalmente controllato lo svolgimento degli interventi più importanti.