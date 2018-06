Lissone, albero cade in mezzo alla strada: disagi alla circolazione venerdì mattina

Un albero è crollato in mezzo alla strada venerdi' mattina a Lissone. La pianta è caduta in mezzo a via Cattaneo a ridosso del cimitero comunale.

Il tronco e i rami si sono riversati sulla carreggiata creando inevitabili disagi alla circolazione. Fortunatamente in quel momento nel tratto non stava transitando nessun pedone e non ci sono state conseguenze più gravi.

Subito dopo l'accaduto sul posto sono intervenuti gli addetti per ripristinare la viabilità nell'area e rimuovere la pianta.