Meda, grosso albero cade in mezzo alla strada in via Milano

Un grosso platano è caduto in via Milano, nel centro storico di Meda. L’incidente è accaduto domenica 16 giugno in tarda serata. Vicino alla grossa pianta si trovano alcuni condomini e la strada di giorno è molto trafficata. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e non ci sono stati danni a persone.



A provocare l'incidente probabilmente è stato forte vento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato un’ora per rimuovere i rami e le frasche e mettere l'area in sicurezza.