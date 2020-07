Maltempo in Brianza, a Villasanta albero cade su cavo elettrico

Il maltempo che ha colpito la Brianza nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì ha causato ancora qualche danno. Dopo gli allagamenti e gli alberi caduti a causa del temporale di giovedì sera tra Biassono e Lesmo, venerdì sera è toccato a Villasanta.

I vigili del fuoco da Monza e Lissone sono intervenuti in via Toti dove una pianta di grosse dimensioni è caduta sulla sede stradale tranciando un cavo dell'elettricità a cui si appoggiava anche la rete di telefonia. Immediato l'intervento dei pompieri che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'albero. Il tratto è stato momentaneamente chiuso per permettere gli interventi di ripristino della rete.