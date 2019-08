Temporale e raffiche di vento a Monza, albero precipita in strada e sfiora mamma con bambino

Mamma e figlio salvi per miracolo, balconi distrutti e danni alle auto. A Monza il temporale del pomeriggio di mercoledì 7 agosto ha provocato diversi danni, con la caduta di alberi in tutta la città e anche all'interno del parcheggio del parco.

Attimi di paura intorno alle 17, in via Volta, dove un grosso albero situato all'interno di una proprietà privata è crollato in strada, sfiorando una mamma che stava passando di lì insieme al figlio di 11 anni. Sul posto insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato assistenza a madre e figlio che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

Pesanti i disagi causati dalla pioggia e dalle forti raffiche di vento: nel parcheggio del parco di Monza una pianta è precipitata sopra un veicolo, danneggiandolo e per la caduta di alberi sono state chiuse via Correggio, all'angolo con via Mariani e via Morandi e via Foscolo.