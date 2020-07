Maltempo in Brianza, albero dal Parco si abbatte sulla strada e sfonda il muro di cinta

Alberi caduti e disagi legati ad allagamenti. Il maltempo che nella serata di giovedì, come da previsioni, si è abbattuto su Monza e sulla Brianza, ha causato alcuni danni. A Biassono due grosse piante a dimora nel Parco si sono abbattute sulla sede stradale, cadendo lungo via Al Parco e abbattendo il muro di cinta perimetrale dell'area verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre dal distaccamento di Lissone.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in quel momento nel tratto non transitava nessun veicolo o pedone. Diversamente invece la sorte toccata nella stessa serata a Lesmo a un automobilista che poco dopo il suo passaggio si è visto piombare addosso una pianta lungo la provinciale, in via XXV Aprile. Anche qui tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'albero che nella caduta risulta abbia anche tranciato un cavo dell'illuminazione pubblica.