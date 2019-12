Carate Brianza, albero crolla su auto

Un albero si è abbattuto su un'auto a Carate Brianza. Nella giornata di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cimabue per rimuovere una pianta che è crollata su una Ford Focus.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente e l'albero è stato rimosso dai pompieri che sono intervenuti in via Cimabue con due mezzi.