Albero crolla in strada e cade su un'auto in transito a Varedo

All'improvviso mentre percorreva viale Europa al volante della sua auto si è visto piombare un albero sul parabrezza. E' successo nella serata di martedì 15 ottobre a Varedo intorno alle 23.40.

Forse a causa del vento forte e delle intense precipitazioni della giornata una pianta, alta diversi metri, è caduta in strada e si è abbattuta sulla carreggiata. Proprio in quel momento nel tratto passava una vettura che è stata investita dai rami e dal tronco dell'albero, restando bloccata. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare l'abitacolo dalla morsa dei rami.