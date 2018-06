Alcol a minorenni, multa per un locale di Cesano Maderno

Quattro ragazze con meno di 18 anni (una aveva meno di 16 anni) con un cocktail a base di superalcolici in mano. Così le hanno trovate giovedì sera verso le 23 i carabinieri di Desio su uno dei tavolini del Bar Napoleone di via Petrarca.

Il locale è stato segnalato per somministrazione di prodotti alcolici ai minori e ha preso una multa di 500 euro. Sarà il sindaco a valutare se sottoporlo a chiusura per alcuni giorni. Non è la prima volta che l’esercizio commerciale è al centro di polemiche: sono centinaia i giovanissimi che affollano i tavolini del bar e più di una volta le forze dell’ordine hanno scoperto minorenni che bevevano alcolici.

Già un anno fa il bar era stato al centro di accese polemiche anche per i rumori notturni. Denunciato anche un maggiorenne che aveva acquistato gli alcolici e poi li aveva “passati” agli amici non ancora 18enni.