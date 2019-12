Stroncato ad un malore a 18 anni, morto Alessandro Milva, figlio del presidente della Juvenilia

È stato stroncato da un malore a 18 anni Alessandro Milva — figlio 18enne di Carlo, presidente della Juvenilia Fiammamonza — scomparso improvvisamente nella giornata di lunedì 16 dicembre.

"Una bruttissima notizia che lascia frastornati e senza parole", ha scritto la società sportiva sui social. "Tutta Juvenilia Fiammamonza si stringe in un abbraccio fortissimo alla famiglia. Tutte le attività sono annullate compreso il Christmas party in programma per questa sera".

I funerali del giovane si svolgeranno nella parrocchia del Duomo di Monza alle 10.45 di giovedì 19 dicembre. La salma verrà tumulata nel cimitero urbano di Monza di via Ugo Foscolo.