Lentate, sabato l'ultimo saluto a Alessio: il 27enne morto in un incidente a Cogliate

Si svolgeranno sabato 30 giugno alle 16 nella chiesa Sant’Anna di Birago, i funerali di Alessio Polito, il 27enne di Lentate sul Seveso morto giovedì in un terribile incidente a Cogliate.

Alessio era un architetto e ieri mattina stava andando al lavoro quando è avvenuto l'incidente in via Montecatini. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale sembra che lo schianto sia avvenuto durante un sorpasso: il 27enne avrebbe superato un veicolo e si sarebbe schiantato contro un'auto che lo precedeva e che stava svoltando a sinistra per entrare in un passo carraio.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate: era stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. In tanti nelle scorse si sono stretti attorno a mamma Antonella, papà Michele, al fratello Giuseppe e alla sorella Celeste, per cercare di confortarli in questo momento difficile.