Si scorda di pagare gli alimenti: ex marito finisce ai domiciliari

Si era «scordato» di pagare gli alimenti, che il giudice aveva stabilito dovesse versare all’ex moglie per il mantenimento di suo figlio. Così un 47enne di Seregno, origini campane, si è giustificato di fronte ai carabinieri di Seregno giunti a casa sua per porlo in regime di detenzione domiciliare.

Non potrà uscire dal suo appartamento per due mesi e venti giorni. L’uomo ha sostenuto di essersi completamente dimenticato di versare gli alimenti.

Una spiegazione che non ha convinto gli uomini dell’Arma, e nemmeno i giudici del Tribunale di Como, che lo hanno condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. A denunciarlo la ex moglie, con cui in precedenza viveva a Mariano Comensa, costretta perché non aveva i soldi per dare da mangiare al figlio.