Maltempo e allagamenti, traffico in tilt lungo la Milano-Meda venerdì mattina

Incolonnamenti, rallentamenti e traffico anomalo venerdì mattina a causa del maltempo anche lungo la Milano-Meda. Sull'arteria che dalla Brianza attraverso il Nord Milano giunge fino al capoluogo lombardo a partire dalla prima mattinata si sono verificati disagi legati al maltempo che ha imperversato nella notte.

Il traffico è stato causato da allagamenti che hanno rallentato la circolazione e veicoli in difficoltà in un sottopasso. Chiuso anche lo svincolo della Rho-Monza all'altezza di Paderno Dugnano. I disagi si sono registrati soprattutto a Milano città dove nella notte è esondato il fiume Seveso e il Lambro. Intorno alle 7.30 l'esondazione è terminata e sono iniziate le operazioni di pulizia ma diversi quartieri, soprattutto in zona Niguarda, hanno dovuto fare i conti con l'acqua in strada.

Nessuna criticità a Monza

A Monza invece la bomba d'acqua che si è riversata sul Milanese e sulla Brianza non ha provocato significativi disagi. In città non si registrano criticità legate al maltempo per la circolazione. La centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco nella mattinata di venerdì non aveva interventi particolari in corso legati al maltempo. I pompieri però sono stati al lavoro durante la notte, soprattutto nell'area delle Groane e di Lazzate dove si sono registrate alcune richieste di intervento per caduta di piante e allagamenti.

Anche a San Maurizio, al confine tra Brugherio e Cologno Monzese, il Lambro al momento è sotto controllo anche se i livelli idrometrici si sono alzati notevolmente a causa del maltempo. A Milano invece sono stati otre 200 gli interventi svolti e altri 150 ancora restano da gestire secondo i dati resi noti dal comando di via Messina. Tutti legati al maltempo.