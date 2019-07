Si rompe una tubatura, acqua in strada e nelle cantine a San Rocco

Un "fiume" in strada e acqua nelle cantine. Agenti della polizia locale e tecnici di Brianzacque domenica mattina sono intervenuti in via San Rocco dove si è verificato un allagamento che ha coinvolto il tratto compreso tra via Solone e via Sauro, con l'acqua che ha raggiunto anche la carreggiata e le cantine dei palazzi adiacenti.

Al momento l'intervento è in corso e sul posto sono impegnate, insieme ai tecnici di Brianzacque e vigili del fuoco, anche diverse squadre della polizia locale di Monza. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe rotta una tubatura dell'acquedotto, con una copiosa fuoriuscita di acqua. Per consentire l'intervento, è stato chiuso il tratto.