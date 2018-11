Allerta maltempo a Monza: previsti temporali. Protezione civile al lavoro in Brianza

È ancora allerta maltempo in Brianza. Nella giornata di domenica 4 novembre la protezione civile di regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo di criticità ordinaria - livello di pericolo due su quattro - per "rischio idraulico" per il nodo idraulico di Milano. Lo stato di allerta terminerà a mezzanotte del 6 novembre. Sorvegliati speciali restano i fiumi, in particolare il Lambro.

Maltempo, protezione civile al lavoro a Usmate Velate

Nella notte tra domenica e lunedì 5 novembre una squadra della protezione civile di Usmate Velate è stata chiamata per intervenire per far fronte a un allagamento tra via del Roccolo e via Miramonti per il tracciamento di un canale di scolo. La situazione — come hanno fatto sapere i volontari attraverso la loro pagina Facebook — è tornata alla normalità in breve tempo.