Temporali di "forte intensità" in arrivo a Monza: scatta l'allerta meteo di codice giallo

Maltempo in arrivo a Monza. Ad annunciarlo è la protezione civile di regione Lombardia, che ha proclamato un'allerta meteo di codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per il "rischio temporali forti".

L'allerta inizia da martedì 20 agosto e potrebbe restare in vigore fino a giovedì, quando la perturbazione dovrebbe lasciare la zona della città meneghina per lasciare spazio al bel tempo.

"I fenomeni temporaleschi attesi risulteranno in prevalenza di moderata intensità, ma localmente potranno assumere forte intensità, specie tra il tardo pomeriggio e la notte", si legge nel bollettino della stessa protezione civile del Pirellone.

Situazione molto simile anche per il 21 agosto, quando "si attende una nuova intensificazione dei fenomeni, sia temporaleschi che a carattere areale, in particolare sui settori occidentali della regione e sulle Orobie, a partire dal tardo pomeriggio e in prosecuzione nella giornata di giovedì 22/08".

Foto - L'allerta meteo della protezione civile