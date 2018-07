Cartello shock all'ambulatorio di Meda: "Portatevi garze e cerotti da casa"

Sta scatenando polemiche un cartello appeso sulle parete del Presst di Meda (Presidio socio–sanitario ambulatoriale). Il motivo? L'avviso invita i pazienti a portarsi da casa garze e cerotti. E non è una novità: il fatto va avanti da inizio luglio.

Il testo dell'avviso

Dal 1° luglio, per le prestazioni infermieristiche elencate di seguito viene chiesto un contributo economico: 3 euro per le iniezioni intramuscolari e sottocutanee, 20 per il lavaggio auricolare con rimozione del cerume. Per tutte le altre prestazioni infermieristiche (medicazioni, rimozione punti, cateterismi vescicali, bendaggi…) nulla è dovuto in termini economici, anche se è gradito un contributo in materiale sanitario (cerotti, creme, garze)». Quindi la specifica: «Per i pazienti non assistiti dai medici di questo studio, le prestazioni sono in libera professione ed i costi vanno concordati con l’infermiere

E dopo la segnalazione potrebbero scattare provvedimenti: l'Ats di Monza ha fatto sapere che valuterà "come modificare nel migliore dei modi l'avviso".

Il Presst di via Indipendenza era stato inaugurato nel marzo del 2017 in seguito a un accordo tra la Ats della Brianza, il comune e i medici del territorio che si sono costituiti in gruppo. "L'accordo sottoscritto — aveva chiosato il giorno dell'inaugurazione l'assessore al Welfare Lombardo Giulio Gallera — rappresenta un momento di grande importanza non solo per il territorio di Meda, che tra qualche mese potrà disporre di tutti i servizi socio sanitari che il nuovo PreSST metterà in campo, ma per tutta la nostra regione, in quanto il modello predisposto sintetizza la realizzazione più completa di quel percorso di presa in carico dei pazienti cronici che è obiettivo principale della nostra riforma socio sanitaria, e che ci auguriamo possa essere replicato in tutta la Lombardia". Ma dopo un anno i fondi stanno iniziando a scarseggiare.