Compra anabolizzanti su internet e se li fa spedire a casa: ragazzo di 23 anni nei guai

Ha ordinato su internet 50 dosi di un anabolizzante, facendoseli arrivare dagli Stati Uniti. Ma alla dogana, i carabinieri dei Nas hanno scoperto il pacco sospetto e così un giovane di 23 anni, di Seregno è stato denunciato per importazione di sostanze anabolizzanti.

I Nas hanno chiesto ai carabinieri di Seregno di effettuare una perquisizione nella casa del 23enne, in via San Vitale. L’ispezione però ha dato esito negativo. Se gli anabolizzanti dovessero essere fuorilegge, il giovane rischia una denuncia per importazione di sostanze illegali.