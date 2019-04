Mamma anatra e i suoi piccoli a spasso per Monza, "gita" a sorpresa in via Buonarroti

Hanno attraversato la strada in fila indiana, mamma anatra davanti e dietro tutti i suoi piccoli. Dopo una sosta e quattro passi nella piazzola di un distributore di benzina hanno ripreso la via in direzione dell'acqua e sono tornati a nuotare nel canale Villoresi.

Piccola "gita fuori porta" per mamma anatra e i suoi anatroccoli mercoledì pomeriggio a Monza. La scena, che non è passata inosservata ai monzesi che si sono trovati a passare di lì, è avvenuta in via Buonarroti poco prima delle 15. Per far tornare a "casa" la famigliola si è momentaneamente bloccato anche il traffico e una signora in bicicletta ha ceduto il passo agli anatroccoli.

I piccoli, guidati dalla mamma, hanno raggiunto l'acqua del canale e si sono allontanati nuotando.