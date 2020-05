Dramma nel mondo del calcio, il calciatore 19enne Andrea Rinaldi lotta tra la vita e la morte

Terribile notizia poche ore fa nel mondo dello sport. Andrea Rinaldi, 20enne di Carate Brianza, ex giocatore dell'Atalanta e oggi al Legnano, è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver accusato un aneurisma.

Il giovane ha avuto un malore nella serata di venerdì 8 maggio mentre si trovava in casa ed è stato trasportato all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sin da subito sono apparse molto serie. Il ragazzo, nato nel 2000, deve ancora compiere 20 anni.

Rinaldi è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ha poi giocato nell'Imolese in serie C e nel Mezzolara in D. L'estate scorsa, infine, era è al Legnano, sempre in D, squadra con la quale ha segnato il gol partita contro la Caratese.

Diversi e commossi i messaggi di affetto dopo la notizia dell'improvviso malore. Gli amici sui social hanno voluto mettere in luce l'impegno e la professionalità di Andrea, ma anche la sua gioia di vivere e il suo entusiasmo.