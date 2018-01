Anziana si blocca in auto, 89enne in stato confusionale soccorsa dalla polizia locale

All'improvviso mentre era al volante della sua auto ha perso il senso dell'orientamento, non ricordandosi più dove fosse e dove dovesse andare e si è fermata in mezzo alla strada, senza più ingranare la marcia.

Una donna di 89 anni venerdì pomeriggio a Monza è stata soccorsa in stato confusionale dalla polizia locale e dal 118 in viale Brianza, a pochi passi dalla Villa Reale. A chiamare la centrale operativa del comando di via Marsala è stato un cittadino di passaggio che si è accorto di quanto stava accadendo e ha capito che la donna aveva bisogno di aiuto.

In seguito al blocco della vettura lungo il tratto, tra i più trafficati della città, in strada si sono creati diversi disagi con code e viabilità in tilt. Quando gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto, la vettura della donna era già stata spostata e si trovava a ridosso della Villa Reale. La signora, in stato confusionale, è stata soccorsa e trasferita per le cure necessarie al Pronto Soccorso dell'ospedale San Gerardo.