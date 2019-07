Non risponde al citofono: pompieri sfondano la porta, ma era solo andato a fare un giro

Non rispondeva al citofono né al telefono. E così temendo il peggio i parenti hanno chiamato i soccorsi: a casa sua sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. Una volta entrati in casa non hanno trovato nessuno, ma fortunatamente non c'è stato nessun tragico epilogo. È successo nella serata di lunedì 1° luglio in via Verdi ad Agrate Brianza; protagonista del fatto: un anziano.

L'allarme è scattato intorno alle 21 e sul posto sono intervenuti tutti i mezzi in emergenza. I vigili del fuoco, entrati nell'abitazione, lo hanno prima cercato tra le mura di casa e poi nel box, senza trovarlo. L'anziano si è presentato poco dopo a casa sua: era semplicemente andato a fare un giro.