Esce di casa per andare a trovare un parente e si perde: 90enne soccorso dai carabinieri

E' uscito da casa sua, a Novate Milanese, per andare a trovare un conoscente. Quando si è messo al volante della sua autovettura però, la memoria e i suoi novant'anni gli hanno giocato un brutto scherzo così si è ritrovato a vagare senza una meta fino a Vaprio d'Adda.

Proprio qui, intorno alle 22 di giovedì sera, i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno rintracciato e soccorso un uomo di 90 anni in stato confusionale. Dopo l'allontanamento avvenuto qualche ora prima, i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con il parente, avevano effettuato una segnalazione alle forze dell'ordine.

I militari sono riusciti a rintracciare il 90enne, ancora a bordo della sua auto, grazie alla segnalazione di un cittadino che si era insospettito vedendo la vettura dell'uomo procedere in maniera insolita, arrestando la marcia a più riprese senza motivo. Quando gli uomini dell'Arma sono giunti sul posto hanno trovato l'anziano nell'abitacolo della vettura, felice di vedere i carabinieri arrivare in suo soccorso. Ai militari ha raccontato di essere uscito di casa per andare a trovare un conoscente e di essersi smarrito.

Il 90enne è stato accompagnato in caserma dove ad attenderlo ha trovato i suoi figli al quale è stato riaffidato.