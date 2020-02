Ragazzina arbitro aggredita e spintonata da allenatore e tifoso: follia in campo a Meda

Gli ultimi tiri, la tensione concentrata in pochi attimi di gioco e poi la folle aggressione. L'arbitro - una ragazzina di 16 anni della sezione AIA di Saronno - fischia la fine della partita di campionato regionale Under 15 di calcio femminile tra la squadra Real Meda - padrona di casa - e la Rivazzanese sabato pomeriggio su un campo cittadino. Uno, due fischi e proprio in coincidenza con il terzo - quello che sancisce la fine della partita - o forse poco prima arriva il goal decisivo messo in rete. Il punto viene convalidato e sul campo la situazione degenera.

L'episodio è stato riportato dal quotidiano Il Giorno. L'allenatore della squadra ospite si sarebbe precipitato dalla giovane direttrice di gara: avrebbe inveito contro la decisione sportiva e avrebbe aggredito la ragazzina, arrivando a strattonarla e spintonarla. A lui si sarebbe unito anche un secondo adulto, un tifoso, forse un genitore.

Sul campo alla fine sono arrivati anche i carabinieri chiamati proprio dal padre della ragazza. L'allenatore della squadra ospite, un 35enne di Voghera, è stato identificato mentre il secondo uomo sarebbe riuscito ad allontarnarsi nei campi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.