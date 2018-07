Arcore, la padrona viene travolta da un'auto: la cagnolina corre a chiamare aiuto

È stata travolta da un'auto in via Papina ad Arcore mentre passeggiava con la sua cagnolina. Non è ancora chiara la dinamica del fatto, ma lei — professoressa di un liceo di Mantova — è rimasta stesa a terra con tibia e perone fratturati. E qui, in attesa dei soccorsi, è entrata in gioco Anita, il suo bassotto di 4 anni.

La cagnolino è corsa verso la casa della sua padrona abbaiando a più non posso, così la cognata dell'insegnante, che ha capito che qualcosa non andava, è corsa in strada e ha visto a terra la donna che nel frattempo era stata soccorsa dai passanti. La cagnolina ha seguito la sua padrona in ambulanza fino all'ospedale di Vimercate dove i medici hanno medicato la donna.