Arcore, lavori al passaggio a livello: ecco come cambia la viabilità

Ad Arcore chiude per cinque giorni il passaggio a livello di via Cesare Battisti. L'attraversamento della ferrovia Monza-Calolziocorte resterà chiuso dalle ore 21 del 6 febbraio 2018 alle ore 18 del giorno 10 febbraio 2018.

Il tratto sarà soggetto a divieto di transito per l'esecuzione di lavori. La chiusura è stata necessaria su richiesta di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la realizzazione di lavori per la rimozione di un deviatoio in prossimità del passaggio a livello. Nel tratto, per informare gli automobilisti, sarà predisposta l'adeguata segnaletica stradale.