Immobile in auto con la radio accesa: i vicini chiamano i carabinieri ma stava dormendo

Era fermo, immobile, in auto nel cuore della notte con l'autoradio a tutto volume. E' stata proprio la musica alta che rimbombava da oltre un'ora a insospettire i residenti che, allarmati, hanno chiamato il 112 segnalando un sospetto suicidio o un possibile gesto autolesionistico.

In realtà il 33enne protagonista dell'episodio stava benissimo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, in una via residenziale di Arcore, hanno trovato l'uomo intento a dormire sul sedile nell'abitacolo. Il ragazzo si sarebbe addormentato mentre stava per rincasare dopo una serata. L'allarme è così rientrato e il 33enne è stato riaccompagnato a casa.

Nel weekend i carabinieri di Monza, insieme ai colleghi dei comandi della Brianza, sono stati impegnati in un massiccio controllo stradale che ha coinvolto oltre otto comuni del territorio. Ad Arcore i militari hanno effettuato un posto di blocco in via Casati e complessivamente, in tutta la Brianza, sono state ritirate dieci patenti e sono scattate due denunce.