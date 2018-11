Arcore, spray al peperoncino per le donne che si iscrivono alla Lega

Una bomboletta di spray al peperoncino in omaggio a tutte le donne che prenderanno la tessera della Lega. È l'iniziativa della sezione di Arcore del Carroccio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma per domenica 25 novembre.

"Con questa iniziativa — spiegano i leghisti con una nota — crediamo che possa essere portato all’evidenza dei cittadini il problema della sicurezza legato a quello della violenza e al contempo rendere un po’ più sicure le donne".

L'appuntamento è per sabato 24 novembre, alle 10, in Largo Vela ad Arcore, dove i leghisti allestiranno un gazebo e daranno vita a un incontro pubblico sul tema della violenza di genere con la partecipazione delle associazioni”I colori del buio” e Mfpg.