Maxi colpo da oltre 20mila euro: ladri aprono la cassaforte con il flessibile e rubano soldi e gioielli

Una cassaforte aperta col flessibile un bottino, tra gioielli e contanti, che si aggira fra i 20 e i 30 mila euro. È il colpo messo segno da alcuni ladri tra via Monte Cervino e via Salvatore D’Immè, nella frazione La Cà di Arcore dove i ladri hanno assaltato l'abitazione di Pino Tozzi, esponente di Fratelli d'Italia ad Arcore ed ex consigliere comunale.

I ladri sarebbero entrati in azione in pieno giorno: tra le 12.30 e le 14 e hanno aperto in due la cassaforte trafugando i preziosi. Sul caso sono al lavoro le forze dell'ordine.