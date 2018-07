Incidente in via Casati ad Arcore, travolto da un'auto mentre attraversa: ferito 78enne

Stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto: attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì 20 luglio in via Alfonso Casati ad Arcore dove un anziano di 78 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza. In un primo momento le condizioni del 78enne, travolto da una Opel Zafira, sono apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Fortunatamente si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Arcore.