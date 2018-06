Terrorizza i passanti con una pistola, poi fugge e la punta contro un carabiniere: arrestato

Una pistola la teneva nei pantaloni, mostrandola a chiunque gli capitasse a tiro. Un'altra, invece, gliel'hanno trovata nascosta sempre nel jeans i carabinieri, che sono riusciti a fermarlo soltanto dopo un lungo inseguimento.

Un uomo di trentaquattro anni - un cittadino georgiano irregolare e con precedenti per furti e rapina - è stato arrestato venerdì a Sesto San Giovanni con le accuse di detenzione illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato alle 20, quando i militari hanno ricevuto diverse richieste d'intervento in stazione per la presenza di un uomo che - seduto sulla parte interna della banchina al binario 1 - minacciava i pendolari con una pistola. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno sorpreso il 34enne mentre camminava - ubriaco e con una bottiglia di birra in mano - verso il mezzanino della metropolitana. Alla vista degli uomini in divisa, il georgiano è fuggito e ha imboccato viale Gramsci e via Monte Grappa, con i militari a dargli la caccia.

Una volta in trappola, il fuggitivo ha estratto l'arma dai pantaloni e l'ha puntata contro uno dei carabinieri, che però è riuscito a disarmalo e bloccarlo, trovandogli addosso anche una seconda pistola.

Le due armi - una Smith & Wesson 357 magnum e una Glock 9x21 - erano entrambe scariche e sono risultate rubate nel 2015 a Milano. Il 34enne, che non ha fornito nessuna spiegazione per il suo folle gesto, è stato accompagnato in ospedale dove è stato sedato e poi nel carcere di Monza.