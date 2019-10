Sorpresi in auto con attrezzi da scasso e un martelletto: due uomini denunciati a Monza

Quando hanno visto la volante della polizia di Stato passare accanto alla loro auto hanno cercato di allontanarsi accelerando ma è stato tutto inutile. Nella notte di lunedì, all'altezza del distributore Agip di viale Campania, gli agenti della Questura di Monza hanno fermato e controllato un'Alfa 147 con a bordo tre uomini.

Al volante c'era un 35enne risultato agli arresti domiciliari e insieme all'uomo viaggiavano anche due pregiudicati con numerosi precedenti penali alle spalle, tra cui molti furti commessi proprio nel 2018 e 2019. I poliziotti hanno perquisito la vettura e nascosto nel baule c'era un borsone pieno di "ferri del mestiere" tra cui chiavi, grimaldelli, pinze e anche un trapano. Nell'abitacolo invece sono spuntate delle forbici, delle pinze e anche un martelletto frangivetro.

Alla luce dei numerosi furti commessi ai danni di vetture parcheggiate in strada e nei box del quartiere, è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Sono state inoltre avviate le procedure per la richiesta del foglio di via.