Beccato con oltre 250 euro di droga: arrestato dai carabinieri a Limbiate

Uno spacciatore di 25 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri di Desio a Limbiate. Lunedì pomeriggio è stato sorpreso di fronte al bar di via dei Mille mentre era intento a piazzare una dose di hashish di due grammi. In tasca aveva droga per altri 25 grammi e 100 euro. E’ stato segnalato come assuntore di droga anche il cliente, un connazionale coetaneo.

Il giovane spacciatore ha confessato di abitare nei capannoni abbandonati dell’ex Snia di Varedo.