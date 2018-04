'Speedy Gonzales' smantella banda di corrieri ladri: rubavano la merce spedita dai clienti

Rubavano la merce che i clienti affidavano al corriere. Un sistema che, secondo gli inquirenti, andava avanti da almeno quattro anni ma che è stato smascherato dai carabinieri di Sesto San Giovanni con l'operazione Speedy Gonzales, come il famoso cartone animato ispirato al veloce topo messicano. In manette sono finiti cinque peruviani, arrestati dai militari del comando provinciale di Milano che hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica.

Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. L'indagine, condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni ha consentito di documentare l'esistenza del gruppo criminale. Nel corso delle attività sono stati accertati furti per un valore superiore ai 300mila euro.

I militari hanno faticato non poco per individuare le abitazioni dei presunti responsabili, ma dopo due giorni di serrati pedinamenti sono arrivati a loro. Le perquisizioni al momento degli arresti hanno portato a galla merce per un valore di 40mila euro tra buoni benzina, capi di abbigliamento ed elettrodomestici.

Stando alle indagini, in poco più di due mesi la banda avrebbe commesso sette furti ma stava progettando altri colpi. Il modus operandi, secondo quanto trapelato, era sempre lo stesso: indossavano casacche e divise di vari corrieri, informandosi quale tra questi avesse in programma la consegna che volevano rubare — non è escluso che avessero delle "talpe" all'interno delle aziende che li informavano sui contenuti dei colli — e poi agivano.