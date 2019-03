Nove chili di eroina pura per i locali del centro: presi marito e moglie, corrieri insospettabili

Ogni giorno faceva quasi quindici chilometri per andare, apparentemente senza un motivo, in un box di un bel condominio residenziale. Lì le sue soste duravano giusto qualche minuto: il tempo di scendere dalla macchina, entrare nel garage e tornare fuori qualche attimo dopo. Poi risaliva in auto e andava via, arrivando spesso fino al centro di Milano, dove - hanno poi accertato gli investigatori - lui e la sua compagna avevano i loro interessi. Chiaramente illegali.

I carabinieri della compagnia Porta Monforte, coordinati dal capitano Silvio Maria Ponzio, hanno arrestato a inizio settimana due 33enni - marito e moglie, entrambi tunisini - accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine nata dalla mamma malata di slot

L'attenzione degli investigatori sulla coppia si è accesa a inizio mese, quando i militari hanno fermato una donna di cinquantuno anni accusata di aver praticamente schiavizzato la figlia 12enne e di aver obbligato l'altra figlia, maggiorenne, a prostituirsi per avere i soldi per giocare alle slot.

Seguendo la giovane, i carabinieri sono arrivati a un suo amico: un marocchino che è poi risultato essere un pusher attivo nella zona Sud di Milano. A quel punto, i militari di Porta Monforte con i colleghi della stazione Vigentina - guidati dal maresciallo Antonio Falivene - si sono concentrati sullo spacciatore e hanno ricostruito la sua rete di contatti, percorrendo al contrario il flusso dello spaccio.

La casa "pulita" e il box con la droga

Gli ultimi due nomi sono risultati proprio quelli di marito e moglie: in Italia da tre anni lei, da uno lui ed entrambi "immacolati", senza nessun precedente.

I carabinieri hanno iniziato a osservarli e hanno scoperto che vivevano in un'abitazione di Osio Sotto e che l'uomo - oltre a dei viaggi continui nel Nord Europa - andava praticamente ogni giorno in un box preso in affitto, in nero, a Pozzo D'Adda.

Lì gli investigatori hanno trovato una Twingo con targa tedesca con una botola sotto il sedile del passeggero al cui interno c'erano nove panetti di eroina, confezionata e sottovuoto, per un peso totale di 8 chili e 700 grammi. Dall'appartamento in provincia di Bergamo sono invece saltati fuori 52mila euro in contanti, nascosti in una borsa da donna, e alcuni "campioni" di droga per permettere ai clienti di provarla.

Foto - L'eroina di marito e moglie

I corrieri della droga del centro città

I 33enni, questa la certezza degli investigatori, erano quindi veri e propri corrieri di eroina "di qualità altissima", la riflessione del capitano Ponzio. E la destinazione finale della loro droga era il centro di Milano.

Marito e moglie, infatti, hanno accertato le indagini, consegnavano i panetti ad altri pusher di "media importanza" durante incontri che avvenivano sempre in Porta Venezia, molto spesso nei locali e bar etnici dove è possibile fumare il narghilé. Quegli stessi pusher, poi, la vendevano ad altri spacciatori di strada, che si occupavano di piazzare le dosi tra le strade e i locali della movida in zona Corso Buenos Aires.

La droga, che arrivava direttamente dall'Asia o dal Medio Oriente e che veniva acquistata dall'uomo durante i suoi soliti viaggi, era pronta a "invadere" le vie centralissime di Milano. Un grammo poteva costare fino a 50 euro: una volta sul mercato quell'eroina avrebbe fruttato quasi mezzo milione di euro.

I corrieri della droga del centro città

I 33enni, questa la certezza degli investigatori, erano quindi veri e propri corrieri di eroina "di qualità altissima", la riflessione del capitano Ponzio. E la destinazione finale della loro droga era il centro di Milano.

Marito e moglie, infatti, hanno accertato le indagini, consegnavano i panetti ad altri pusher di "media importanza" durante incontri che avvenivano sempre in Porta Venezia, molto spesso nei locali e bar etnici dove è possibile fumare il narghilé. Quegli stessi pusher, poi, la vendevano ad altri spacciatori di strada, che si occupavano di piazzare le dosi tra le strade e i locali della movida in zona Corso Buenos Aires.

La droga, che arrivava direttamente dall'Asia o dal Medio Oriente e che veniva acquistata dall'uomo durante i suoi soliti viaggi, era pronta a "invadere" le vie centralissime di Milano. Un grammo poteva costare fino a 50 euro: una volta sul mercato quell'eroina avrebbe fruttato quasi mezzo milione di euro.