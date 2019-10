Furto in cantiere, ladri fuggono con 35mila euro di materiale: arrestati

Hanno colpito un cantiere edile in via Viarana, riuscendo a rubare attrezzi per l’edilizia e addirittura due ponteggi completi a due imprese edili che stavano effettuando dei lavori in una villa in ristrutturazione. Il furto era avvenuto nel luglio scorso.

I ladri, due cittadini di origine egiziana di 47 e 26 anni, finora erano riusciti a farla franca. Dopo aver forzato i lucchetti del cancello, erano entrati nel cantiere con un camion, poi avevano caricato il materiale rubato ed erano riusciti a fuggire. Un colpo da 35mila euro.

Il 26 ottobre i carabinieri di Seregno sono riusciti a rintracciare i due presunti responsabili, grazie a una serie di testimonianze fornite sia dai lavoratori del cantiere sia dai residenti.