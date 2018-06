Finti finanzieri armati assaltano ditta e sequestrano due persone: tre arresti

Hanno fatto irruzione in una azienda di metalli di Barzago, nel Lecchese, fingendosi militari della Guardia di Finanza con tanto di pettorine indosso e un'auto rubata su cui avevano apposto la scritta e il logo delle Fiamme Gialle.

In realtà, quello che inizialmente era apparso come un blitz delle forze dell'ordine, si è presto rivelato una rapina, terminata con la fuga dei malviventi e il fallimento del colpo dopo che i malviventi, vedendo arrivare alcune persone, hanno deciso di desistere.

I fatti risalgono allo scorso 14 marzo 2017 quando tre rapinatori brianzoli, armati di pistola, hanno assaltato il deposito lecchese di una ditta di metalli. Una volta dentro, i rapinatori hanno immobilizzato con delle fascette ai polsi e una cintura ai piedi il custode e un camionista con l'intento di saccheggiare il deposito. L'improvviso arrivo di qualcuno però ha messo in fuga i rapinatori che, ora, grazie all'indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Merate (LC) sono stati individuati e arrestati.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere hanno raggiunto tre pregiudicati brianzoli, Adamo D., residente a Lentate sul Seveso, cinquantenne, Gennaro Z., di Lissone, sessantadue anni, già detenuto in carcere a Monzae Luigi Z., originario di Pescara e anche lui ristretto presso la casa circondariale del capoluogo brianzolo.

I tre dovranno rispondere di tentata rapina aggravata. I provvedimenti a carico dei due fratelli detenuti a Monza sono stati notificati in carcere in quanto dallo scorso novembre si trovano reclusi dopo l'arresto effettuato dai carabinieri per una rapina con sequestro di persona commessa presso gli uffici amministrativi di una società di Seregno.