Due arresti per una rapina e un violento pestaggio in stazione: in manette finisce anche la vittima

Botte, pugni e calci sulla schiena e bottigliate in testa. Un violento pestaggio avvenuto al culmine di un furto in stazione a Monza da parte di quattro persone ai danni di un 28enne nigeriano.

Gli arresti

Ora due dei quattro aggressori sono stati identificati e gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Monza hanno arrestato, dando esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, due cittadini marocchini che dovranno rispondere di lesioni aggravate e rapina aggravata. In carcere sono finiti E.I.Y., ventisette anni, residente a Lentate sul Seveso e Z.Y., trentunenne rintracciato a Olgiate Molgora.

Il furto e il pestaggio

Nella serata dello scorso sei dicembre un cittadino di 28 anni, richiedente protezione internazionale, ospite a Vedano al Lambro, è stato derubato del suo telefono cellulare all'interno della stazione di Monza da un uomo. Poco dopo, accortosi del furto, il 28enne è tornato indietro e ha tentato di farsi restituire il telefono. E' stato a quel punto che le tre persone che erano in compagnia dell'uomo si sono schierati al suo fianco, dandogli manforte e aggredendo fisicamente la vittima. Il malcapitato è stato inseguito fin nel piazzale della stazione ferroviaria, raggiunto e brutalmente pestato con calci, pugni e bottigliate in testa.

Il ragazzo a causa delle ferite e di un trauma cranico è finito in ospedale.

Anche la vittima in manette

All'indomani degli arresti dei due rapinatori per il furto e la brutale aggressione, in manette è finita anche la vittima che lo scorso dicembre era stata picchiata in stazione. Il 28enne infatti nella serata di sabato ha prima aggredito in strada con una testata un cittadino senegalese e poi lo ha rapinato, rubandogli un pacchetto di sigarette, del tabacco e un caricatore portatile. Il rapinatore, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti in viale Lombardia. Alla vista degli agenti il ragazzo non ha reagito bene e ha aggredito i poliziotti. Per questo motivo il ragazzo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.